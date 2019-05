Karol Cariola identifica a Van Rysselberghe con la mala de Game of Thrones: "Es perversa y no tiene límites”

La diputadas comunistas Karol Cariola y Camila Vallejo son fanáticas de la serie Game of Thrones. En conversación con La Cuarta, Cariola dijo que “es una serie de otros tiempos pero es bien parecido a lo que pasa hoy en la política”.

Por ejemplo, dice la ex líder estudiantil, “en GOT los castillos son como los partidos: representan distintas miradas de la sociedad y de cómo se deben hacer las cosas. A algunos no les importa el pueblo y a otros sí”.

Sobre quién sería quién en la política chilena, Cariola aseguró que Jon Snow y Daenerys Targaryen “en espíritu, son como Camila (Vallejo) y yo a la vez. Ambos tienen cosas de ambas”.

Y que la mala de la serie, Cersei Lannister, podría se interpretada por la senadora UDI Jacqueline Van Rysselberghe “porque es perversa y no tiene límites”.

Mientras que para el “Rey de la Noche” “hay varios candidatos malos que podrían pensarse. Algunos decían que estaba entre Sebastián Piñera y José Antonio Kast”.