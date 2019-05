Patricio Melero: "Puedo decir con orgullo que he aprobado más del 90% de las leyes planteadas por la oposición"

El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Patricio Melero le restó dramatismo a la postergación hasta el lunes de la votación de la idea de lesgilar sobre la reforma de pensiones.

“Tiene sentido desde el punto de vista que la oposición pueda conocer y analizar más en detalle la respuesta de los tres ministros, que dieron a conocer los 10 puntos que planteó la oposición de las modificaciones a la reforma del sistema previosnal”, dijo en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Radio Agricultura.

Sin embargo, apuntó que hay un sector de la oposición obstructiva. “Apunto a una Democracia Cristiana que está demostrando mayor capacidad articuladora de buscar acuerdos con el Gobierno, en una mayor sensibilidad de no atrincherarse en una suerte de ensoñamiento ideológico, que yo veo en un sector de la izquierda que quiere llevar las cosas a una visión o a sus propias utopías que no tienen asidero, no técnico ni de lógica alguna“, criticó.

Melero enfatizó que durante todos los años que lleva como parlamentario, le ha tocado participar en más gobierno de oposición, pero que puede “con orgullo decir que he aprobado más del 90% de las leyes que planteó la Nueva Mayoría y la Concertación, modificándolas, obviamente. No tal cual como se planteaban, pero siempre en una voluntad de diálogo”.

Para finalizar, el diputado hizo un llamado a aprobar la reforma que ayudará a los pensionados chilenos y cree que cierta oposición solo “están buscándole la quinta pata al gato, están en una suerte de ensoñamiento ideológico de volver al sistema de reparto”.

