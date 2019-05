Heraldo Muñoz y votación de Dobra Lusic: "El PPD no tiene ningún compromiso"

El presidente del Partido Por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, respaldó a los senadores de su partido de cara a la votación para aprobar el nombramiento de Dobra Lusic como ministra de la Corte Suprema.

Al respecto, Muñoz señaló que “yo he estado en contacto con ellos, he estado en reuniones con los senadores y nosotros no fuimos consultados sobre la postulación de la ministra Dobra Lusic, es un planteamiento que ha presentado el gobierno”.

“Probablemente han conversado con algunos senadores, pero con la bancada del PPD no lo han hecho y no ha habido ningún compromiso de parte nuestra. Así que por lo menos nosotros salvamos nuestras responsabilidades en el sentido de que no habiendo consultado (al PPD), no tenemos ningún compromiso y se votará en función de lo que se ha escuchado en estas audiencias de la semana pasada y de los antecedentes que han ido apareciendo”, añadió el timonel del PPD.

ATON.