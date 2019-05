Bancada PPD anunció que votará en contra de proyecto de pensiones

Este jueves, en la sala de la Cámara de Diputados, se votará la idea de legislar del proyecto de pensiones propuesto por el Gobierno, tras ser rechazado el lunes por la Comisión de Trabajo. En ese marco, la Bancada del PPD adelantó que votará en contra.

Al respecto, la diputada Andrea Parra, jefa de bancada, señaló que “la reforma de pensiones, a nuestro entender no es una reforma profunda y no toca los temas de fondo. La gente tiene miedo a envejecer y creo que es inaceptable que respaldemos con nuestros votos una reforma que va a significar 10 mil pesos de aumento para la ciudadanía. Las personas tiene expectativas en torno a nosotros y la verdad es que no podemos darle la espalda con una reforma que es solo un maquillaje previsional, pero que no es reforma”.

Además, la diputada agregó que “está demostrado en el proyecto que ha presentado el Ejecutivo, que se ha engañado a la ciudadanía aumentando las expectativas de que es una reforma a las pensiones cuando en realidad no toca a las AFP, no habla de los temas de transparencia, ni de la propiedad de los fondos, no se habla de los 1.500 millones que ganan las AFP diariamente y eso es inaceptable. Nosotros queremos un verdadero sistema de previsional y eso significa un sistema mixto que de verdad solucione los problemas de la ciudadanía”.

Por su parte, el diputado Ricardo Celis sostuvo que “la oposición solicitó 10 puntos al gobierno y de esos 10 puntos se han cumplido muy pocos”, agregando que el gobierno “debiera repensar esto y reflexionar sobre un sistema de pensiones de verdad, más sólido, distinto al que tenemos hoy día”.

Agencia Uno