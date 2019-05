Alumno que inventó denuncia de abuso sexual contra ex candidato a la FEUC reconoce error

“Como pecas, pagas, y hoy me toca aceptar mi error”. Con esas palabras el estudiante de Derecho de la Universidad Católica, Johnny Olate, habló sobre la denuncia anónima por un supuesto abuso sexual cometido por el ex candidato presidencial del Movimiento Gremial a la FEUC, José Ignacio Palma.

Según reconoció, ésta fue redactada por él como una especie de venganza política, generando gran impacto debido a que la declaración inmediatamente se viralizó en octubre pasado, justo cuando faltaban dos días para la primera vuelta de las elecciones de una nueva federación.

En dicha ocasión, Palma se declaró inocente y se autodenunció ante la Secretaría General de la universidad y presentó una querella en Fiscalía, con el fin de que se esclareciera la situación.

“El año pasado, en el marco de las elecciones FEUC, creé una publicación falsa”, comienza. La denuncia, asegura, fue “tomada de una funa tipo, pero adaptada a un contexto en particular que yo presencié”. “Dicha funa le atribuía al candidato del MG UC, José Ignacio, un hecho que no cometió y que no tengo duda alguna en que jamás cometería”, añade en su relato.