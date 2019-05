Fallece una de las figuras más emblemáticas y controvertidas del PS

El ex secretario general del Partido Socialista, Carlos Altamirano, falleció a los 96 años de edad, de acuerdo a la información entregada desde dicha tienda.

Altamirano fue una de las figuras claves de la Unidad Popular, siendo el secretario general del PS en aquella época y posteriormente uno de las principales dirigentes del socialismo. Además, según las palabras de la senadora Isabel Allende, fue un “gran amigo y cercano a mi padre”, el Presidente Salvador Allende.

En septiembre del año pasado dio una entrevista a La Tercera, donde manifestó “no quiero que me recuerden”. Según sus declaraciones, estaba entre la lista de los más buscados de UP, (era) el primero, no de “los” primeros. El primero de la lista para matarlo”.

De acuerdo al medio, Altamirano fue un hombre controvertido, quien por 45 años, fue apuntado por la derecha, por la izquierda y por todos, como el gran responsable del fracaso del gobierno de Allende.

Respecto de ello sostuvo: -¡¡¡Patrañas!!!

Hoy muchos lo recuerdan, pese a que él no lo quería, uno de ellos es José Miguel Insulza.

⚫️Conmovido por la triste noticia del fallecimiento de nuestro compañero Carlos Altamirano, gran figura de la historia del @PSChile y el movimiento popular chileno. Descanse en paz. — José Miguel Insulza (@Insulza) 19 de mayo de 2019

Recién me entero de la muerte de Carlos Altamirano, lúcido polemista y dirigente del PS q' encabezó la Renovacion Socialista q' tempranamente comprendió la democracia cómo espacio y límite del accionar político. Se va un amigo y gran conversador. — Isabel Allende Bussi (@iallendebussi) 19 de mayo de 2019

Tuve el honor de recibir en el Congreso a Carlos Altamirano, cuando fue a dar sus condolencias por la muerte del Presidente Aylwin. Nos dijo: “El estaba en lo cierto y yo estaba equivocado”. Fundamental en la renovación socialista. Mis condolencias a su familia y al PS. QEPD. pic.twitter.com/EP8Ro8W9wj — Matías Walker Prieto (@matiaswalkerp) 19 de mayo de 2019

Falleció Carlos Altamirano, quien fue diputado y senador socialista, ha partido con él parte importante de la historia de nuestro partido, mis condolencia para amig@s y familia — Maya Fernandez Allende (@Mayafernandeza) 19 de mayo de 2019

Mis respetos a la familia y seres queridos de Carlos Altamirano ante su fallecimiento. Figura polémica de la izquierda y llena de mitos pero de quien nuevas generaciones tenemos mucho que aprender. Recomiendo biografía escrita en diálogo con Gabriel Salazar. — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) 19 de mayo de 2019