Tarud: “El Gobierno actúa con improvisación e imprudencia en política exterior"

El ex diputado Jorge Tarud criticó al ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, y también hizo un llamado a La Moneda a recapacitar y evitar enfrentamientos por una política que debe ser de Estado.

Tarud señaló que “desde el retorno a la democracia la política exterior ha sido de Estado y siempre trabajamos con unidad, estemos en el Gobierno o en la oposición. Este Gobierno rompió esa buena y provechosa postura para el país y ha actuado con improvisación e imprudencia en política exterior”.

En la misma línea, el también ex embajador agregó que “no imagino a ningún otro Presidente de Chile que pudiese ir a hacer el numerito de Cúcuta o apoyar personalmente en Naciones Unidas el pacto migratorio para, 48 horas después de deber ratificarlo, cambie de postura”.

En este mismo tono, Tarud enfatizó que “Chile ha tenido confiabilidad y credibilidad en la comunidad internacional, factores importantes en el manejo de relaciones exteriores. Nunca, ningún otro Gobierno, incluido el primer mandato de Sebastián Piñera, utilizó la política exterior para contingencia interna”.

“Hago un llamado al Presidente Piñera a rectificar y retomar la senda del trabajo en conjunto y unitario en política exterior, que tantos beneficios le reportaron al país en casi 3 décadas y no seguir dañando a Chile en función de las encuestas que no le han sido favorables”, finalizó el ex embajador.

Agencia UNO