Líderes de la oposición asisten a velorio de Carlos Altamirano

En la sede del Congreso Nacional en Santiago se está realizando el velorio del histórico dirigente del Partido Socialista, Carlos Altamirano, quien falleció este domingo a los 96 años.

Al lugar han llegado varios líderes de la oposición y la ex Nueva Mayoría, entre los que se cuentan el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, la senadora Isabel Allende, el senador Carlos Montes, el ex ministro Jorge Arrate, el ex presidente de la DC, Ignacio Walker, el diputado del FA, Gabriel Boric, entre muchos otros.

Varios de ellos, incluso, han realizado la guardia de honor en torno al féretro de Altamirano. La senadora Isabel Allende tuvo cálidas palabras para el ex dirigente del PS, destacando que “la amistad entre Carlos y mi padre fue siempre hasta el final”.

Además, la senadora señaló que “ha sido muy bonito el reencuentro con toda su familia, quienes además me agradecieron que reivindicara la amistad entre Carlos Altamirano y Salvador Allende, porque lo voy a hacer siempre. Carlos y mi padre se querían”, dijo.

El féretro de Carlos Altamirano dejará la sede del Congreso esta noche, para ser trasladado a su casa. Mañana, cerca del medio día y en una ceremonia privada, se realizará el funeral del histórico líder del Partido Socialista.