Proyecto sobre migración: Comisión de Gobierno aprueba idea de legislar

La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado aprobó por unanimidad la idea de legislar sobre el proyecto de migración y extranjería, el que ahora deberá ser analizado ahora por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.

Según explicó el senador Juan Pablo Letelier, presidente de la Comisión de Gobierno, más allá de los aspectos que se deben perfeccionar durante la tramitación en particular, existía consenso de avanzar hacia una nueva ley.

“Hay varios temas que han salido a la palestra, pero hoy hemos resuelto aprobar la idea de legislar y que los temas que están pendiente, como categoría de visas, o en qué condiciones existirá la deportación, o la validación de títulos tanto para los extranjeros como para los chilenos que hayan estudiado en el extranjero, los vamos abordar en la discusión en particular. Hoy, después de haber escuchado a todos los actores, todos quieren que exista una nueva ley migratoria y con esa idea, esperamos que en un periodo breve podamos iniciar la discusión en particular”, detalló el senador Letelier.

Eso sí, el legislador mostró su molestia por las declaraciones del Subsecretario Rodrigo Ubilla, sobre el próximo envío de indicaciones de parte del Ejecutivo. “En mi calidad de Presidente de la Comisión le pido al gobierno que sean responsables, son colegisladores y nunca ha venido el Subsecretario a plantearnos inquietudes con respecto a este proyecto”, dijo Letelier.

Sobre lo mismo, recalcó que le parece “impropio que el Ejecutivo no llame, no se excusen y que manden recados por la prensa de las indicaciones. Otros hubiesen evitados que se votara la idea de legislar o incluso habría rechazado, pero nosotros de manera unánime lo aprobamos, porque sabemos que hay un bien superior del país, pero le pediría al Ejecutivo que sea serio, responsable y que comprenda que la relación con el Congreso no se hace por los medios de comunicación”, agregó.

Por su parte, el senador Rodrigo Galilea, destacó el avance del proyecto y recordó que la actual ley sobre migración “viene a reemplazar una ley muy antigua. El problema migratorio, que en Chile siempre fue menor, la verdad es que en los últimos años cambió, por lo que nos hemos visto obligados a tener una ley que sea coherente, segura, que responda a los estándares de los derechos humanos del migrante”.