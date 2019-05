Senador Lagos Weber: "No me parece que uno sea antipatriota por no pensar como el Presidente"

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) estima difícil el crecimiento económico de 3,5% para Chile durante el 2019. Según él mismo se informó, “no hay ningún analista de la plaza que crea que va ser posible que va a ser alcanzable la meta de crecimiento que ha señalado el ministro Larraín”.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Radio Agricultura, el parlamentario dijo que “el mismo oficialismo le pidió al Gobierno que fuera realista y que no generara expectativas que no se van a cumplir” y que lo “mejor es ser cautos”.

“Cuando hay disminución del crecimiento internacional, afecta Chile. La pregunta es qué va hacer uno”, reflexionó Lagos Weber, y recordó las críticas que le hacían en un escenario similar a la expresidenta Michelle Bachelet.

Ante el pedido de patriotismo del Presidente Sebastián Piñera, el parlamentario dijo que “uno no es patriota cuando está la tendalá en el mundo, afuera en la economía, y le echa la culpa al gobierno de turno como hizo la oposición de antaño con el gobierno de la presidenta Bachelet. Así no se construye país”. En un escenario como el actual, “no costaría nada pegarle al Gobierno”.

Por ello, el senador manifestó que si el Presidente no tiene mayoría en el parlamento “no le queda otra que conversar”, tanto con la oposición como con el gobierno. “No me parece que uno sea antipatriota por no pensar como el Presidente”, criticó.

Frente a la próxima Cuenta Pública el 1 de junio, Lagos Weber dijo que “donde creo que al Gobierno le cuesta más, y puede ser por el carácter que tiene el Presidente, que es bien inteligente pero que al mismo tiempo tiene a veces poca capacidad de tolerar la frustración, es que siente que las cosas no avanzan con la rapidez que él quisiera o en el sentido que él quisiera. Ahí es donde yo creo que le ha faltado mayor capacidad política, de llegar a mayor entendimiento con la oposición”.