Girardi asegura que Piñera y la izquierda "no tienen un proyecto país"

El senador del PPD, Guido Girardi, se refirió a la contingencia política nacional, el rol de la oposición, el futuro de su partido y los desafíos del futuro, en una entrevista brindada al diario La Tercera, a pocas horas del Congreso ideológico del PPD.

Según el parlamentario, su partido no debería entrar en la discusión de si es de izquierda o centro izquierda, puesto que esta discusión no tiene sentido: “Hay que ponerle contenido (al debate). Es estéril hablar de eslóganes vacíos que no entiendo a veces qué quieren decir. Lo que sí sé es que hoy nuestra izquierda no tiene respuesta a los problemas del Siglo XXI”, sostuvo.

En la misma línea, Girardi cree que “hay que repensar la izquierda, pensar en una post-izquierda que sea capaz de enfrentar este post-neoliberalismo, que puede generar una contrademocracia que puede llevar a la humanidad a un mundo totalmente precarizado con una concentración de poder económico y financiero incontrarrestable”.

Sobre el liderazgo de Heraldo Muñoz en el PPD, Girardi lo respalda, manifestando que el ex Canciller “ha sido capaz de generar una ruta de navegación para el PPD. Al menos ha tenido la capacidad de convocar a una conversación sobre nuestro futuro, sobre nuestra identidad, sobre nuestro rol”.

Para aquellos que cuestionan el liderazgo de Muñoz en el partido, el senador argumenta que “si tuviera que analizar la geografía política del PPD, hoy día Heraldo tiene al menos el apoyo del 75% del partido. Representa y tiene un respaldo mayoritario incuestionable. En el PPD tener liderazgo no significa ser dueño de la verdad y por lo tanto, a mi me parece que la política se enriquece con visiones diversas y yo mismo tengo un reparo al TPP11”.

Sobre posibles cartas presidenciales al interior del PPD, Girardi cree que “lo más lamentable de un partido sería que no tuviera ninguna carta presidencial”, aunque agrega que más allá de nombres, “el gran problema que tiene Chile, que tiene la izquierda y que también tiene el presidente Piñera, es que no tiene proyecto país”.

Agencia UNO