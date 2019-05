Exministro de Educación de Piñera critica al gobierno: "Ha sido errático"

Harald Beyer, es uno de los ex ministros de Educación que tuvo el primer Gobierno de Sebastián Piñera, pero esto no le impidió ser bastante crítico con la actual administración en diversos temas, pero sobre todo por el reciente viaje a China junto a sus hijos.

Sin bien la Contraloría General de la República, dictaminó que no hubo irregularidades en el viaje de Cristobal y Sebastián Piñera, Beyer cuestionó cómo se ha manejado en La Moneda esta polémica.

“Si el tema se ha mantenido en agenda es porque el gobierno no ha sabido administrarlo políticamente. No me parece que haya sido un tema tan grave, yo creo que fue un error, pero no me parece de una gravedad para que se mantenga durante casi un mes en la agenda. Si se ha mantenido es porque el gobierno no ha reconocido la molestia que provoca en la ciudadanía estos potenciales conflictos de interés o privilegios inmerecidos que generan ciertas representaciones. Esa es una debilidad”, señaló a La Tercera.

Además, criticó que “el gobierno no ha insistido en lograr grandes acuerdos, ha sido errático, y la ciudadanía le pasa la cuenta por eso. El gobierno trata de endosarle esa responsabilidad a la oposición, que sin duda las tiene, pero el ciudadano crítico, que asiste a este espectáculo, siente que el gobierno también tiene una responsabilidad”.

Quien también fuera director del CEP sostuvo que “yo creo que ese fenómeno ha afectado más al gobierno que el hecho de que el crecimiento no ha funcionado tan bien. Porque los tiempos mejores venían a propósito de los acuerdos, de reducir la polarización, el conflicto, no era solo la dimensión económica. Lo que vimos en el gobierno anterior fueron grupos medios que se sentían un poco amenazados por ese conjunto de reformas que ellos veían que afectaban los gatillos de su progreso. No sé si estaban en lo correcto, pero eso era lo que creían”.