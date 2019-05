Piden a Piñera que no tenga dos embajadores venezolanos en su Cuenta Pública

De cara a la Cuenta Pública y al tener un embajador sentado al lado de sus pares, y a una embajadora sentada en las tribunas, el ex presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Tarud, llamó a La Moneda al orden y a tomar la decisión de retirar la acreditación diplomática al embajador de Nicolás Maduro en Chile, Arévalo Méndez.

“El Gobierno está aún a tiempo para evitar un bochorno tremendo el día del mensaje presidencial del este primero de junio. No podemos tener asistiendo a dos embajadores de Venezuela. Arévalo Méndez, reconocido y acreditado por el Presidente Piñera, y Guarequena Gutiérrez, la enviada del Presidente encargado Juan Guaidó, a la que el Presidente Piñera aún no le entrega status diplomático”, recalcó el ex embajador.

En este mismo marco, Tarud llamó a evitar un bochorno de proporciones y le pide al Presidente Piñera “que instruya a Cancillería retirar la acreditación diplomática a Arévalo Méndez y darle evidentemente status diplomático a la embajadora del Presidente Juan Guaidó”.

“Esto no significa retirarle las credenciales a los demás diplomáticos venezolanos para que continúen con los trámites que hacen con su comunidad ni tampoco que nuestros diplomáticos en Caracas no puedan continuar con sus funciones”, aclaró Tarud, ahondando en la necesidad que el Presidente Piñera debe tomar esta decisión para ahorrar a Chile otro autogol en materias internacionales.