Diputados UDI reafirman su "lealtad" con Piñera previo a la cuenta pública

Este jueves el Presidente Sebastián Piñera tuvo su última reunión con parlamentarios oficialistas previa a la cuenta pública y se reunió con la bancada de diputados UDI, quienes reafirmaron su “compromiso de lealtad con el gobierno”.

Tras la cita el jefe de bancada UDI, Javier Macaya, señaló que “la bancada de la UDI ha tenido una muy buena y productiva reunión con el Presidente Sebastián Piñera de cara a la cuenta pública que se va a dar el próximo sábado, hemos planteado un montón de temáticas y hemos reafirmado un compromiso de lealtad con el gobierno”.

“Para la bancada de diputados de la UDI, su historia habla por sí misma. Hemos sido capaces durante el año y medio de este gobierno de votar favorablemente los temas del gobierno, de no entrar en rencillas pequeñas por puestos de poder al interior del gobierno y para nosotros es fundamental y lo hemos reafirmado el día de hoy con el Presidente, que nos ha agradecido el compromiso que ha tenido esta bancada a lo largo del gobierno”, agregó Macaya.

En ese sentido, el diputado comentó que “de cara a la próxima cuenta pública, para nosotros es muy importante que se reafirme el sello por el cual este gobierno originalmente fue elegido, que tiene que ver con los temas de seguridad y control del delito, que tiene que ver con los temas de crecimiento económico y generación de empleo y un sello muy fuerte también en la clase media y la integración social”.

“Para nosotros esos son los temas que tienen que marcar la cuenta pública más algunos componentes adicionales que hemos conversado con el Presidente Piñera, le hemos pedido que ojalá le pueda dar urgencia al proyecto que hemos presentado de rebaja de parlamentarios”, añadió el legislador.

Además, el parlamentario aseguró que “hemos tenido una conversación muy franca, muy directa con el presidente Sebastián Piñera y creo que hemos logrado un objetivo bien importante para seguir marcando el sello de esta bancada de diputados que es la unidad y la lealtad con el gobierno del Presidente piñera”.

Por otro lado, Macaya indicó que “uno tiene que hacer la comparación de dónde venimos, Chile viene de un gobierno desastroso en materia económica, donde la opinión pública pudo encontrar evidencia del mal manejo de la economía, del cero impacto de políticas públicas en educación, en seguridad y eso ha cambiado”.

“Es evidente que quizás no ha sido con la rapidez que muchas personas esperan en materias de políticas públicas, pero no tenemos ninguna duda que, sobre todo cuando uno marca el contraste, ha sido evidente y en esto la respuesta es una sola: unidad lealtad y no tener conflictos que puedan empañar la cuenta pública del Presidente el próximo sábado”, concluyó el diputado Javier Macaya.

Aton Chile