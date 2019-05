Giorgio Jackson: "Mi impresión es que el Gobierno no hace su autocrítica"

El diputado Giorgio Jackson (RD) aseguró que la Cuenta Pública de este 1 de junio es “una oportunidad de abandonar el discurso polarizante” que La Moneda tiene hace seis meses, y que es hora de avanzar en puntos de acuerdo.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el diputado aseguró que no existe una voluntad de obstrucción y que “nuestra votación desde el Frente Amplio y buena parte de la oposición, cerca del 70% o 80% lo hemos votado a favor” y que solo hay críticas con los proyectos emblemáticos.

El Gobierno “ha intentado polarizar en demasía a consta de responsabilizar aquellas cosas que no están funcionando tan bien en el el país a la oposición, en vez de ellos también asumir esa cuota de responsabilidad. Yo no he visto mucha autocrítica del Gobierno por no alcanzar la cifras económicas que ellos han prometido, por no alcanzar las cifras de empleo o desempleo, que tampoco han mejorado desde la administración anterior, tampoco los aumento de los sueldos o el endeudamiento familiar”, dijo.

“Todos podemos tener una cuota de responsabilidad, pero mi impresión es que el Gobierno no hace su autocrítica“, concluyó.

Rebaja de dieta: “”En Chile se le paga muchísimo más a a los miembros del Congreso que en otros países”

El diputado Jackson aseguró que la iniciativa de reducir la dieta parlamentaria “no ha avanzado por falta de voluntad política”, y por eso lleva cinco años en su primer trámite en el Congreso.

“Inicialmente cuando lo presentamos fuimos sujetos de burla. Mucha gente nos dijo que era algo populista o algo poco serio o que podía dañar las instituciones. Incluso, que nunca vería la luz”, dijo, y afirmó que ahora, año tras año, ha ido ganando adeptos.

“En Chile se le paga muchísimo más a a los miembros del Congreso que en otros países”, justificó Jackson. Pese a que afirmó que el Presidente Sebastián Piñera ha mostrado su respaldo, no se ha mostrado en gestos concretos, dijo.

“Requiere de voluntad de la coalición de gobierno esté disponible a una cosa tan sensata como disminuir hasta un tope de 20 sueldos mínimos brutos la dieta parlamentaria, y eso es lo que estamos solicitando al Presidente de la República. Esperemos que en esta Cuenta Pública nos sorprenda con una noticia positiva”, explicó, pues se necesita un quórum de 3/5 al tratarse de una reforma constitucional.

Según el diputado pertenenciente al Frente Amplio, esta medida le daría más decencia a la labora parlamentaria y se acercaría a los estándares éticos de los países desarrollados.