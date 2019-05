Gobierno le baja el perfil a eventual carrera presidencial en Chile Vamos

La ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez, abordó el posible adelantamiento de la carrera presidencial en Chile Vamos e hizo un llamado a respetar los tiempos para levantar una candidatura.

Por ello, la vocera aseguró que “nosotros siempre hemos dicho que es súper legítimo aspirar a la Presidencia de la República y también hemos señalado que ojalá que todos aquellos liderazgos que quieran abrazar una candidatura presidencial se pongan a disposición del proyecto colectivo de Chile Vamos y también del gobierno del presidente Sebastián Piñera”.

“Que no hayan zancadillas, que no repitamos errores del pasado, que logramos cambiar de actitud y en el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera. También hemos señalado que no es el momento”, agregó la ministra.

Por lo anterior, la autoridad dijo que “el momento en el cual estamos, a horas de dar una segunda cuenta pública al país, es a que el gobierno y a Chile le vaya bien y luego nuestros partidos tendrán que velar por tener éxito en elecciones municipales, de gobernadores, regionales, parlamentarias y presidenciales”.

“Pero ahora el llamado es uno: trabajar por que a Chile le vaya bien, apoyando y respaldando lealmente, como lo han hecho, el gobierno del presidente Sebastián Piñera”, complementó la secretaria de Estado.

Por último, Pérez afirmó que “hemos tenido semanas de mucha colaboración, disposición y lealtad de todos nuestros parlamentarios y más allá de hechos puntuales, nosotros estamos hoy día preocupados en rendir una cuenta contundente al país y en eso y en todos los otros ámbitos sabemos que contamos con la lealtad y generosidad de todos nuestros dirigentes y parlamentarios”.

Aton Chile