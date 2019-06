Cuenta Pública: "Ni proyectos ni cosas concretas" fueron algunas de las declaraciones desde oposición

Desde el Partido Radical y la Democracia Cristiana, surgieron una serie de reacciones en torno a los anuncios del Presidente Sebastián Piñera, sobre todo aquellas relacionadas con la Reforma Previsional.

Pese a esto, la vocera de Gobierno Cecilia Pérez, fue enfática en destacar que es una polémica artificial, aunque reconoció en ambos partidos que hay una crítica constructiva.

En tanto y respondiendo a estas críticas, el parlamentario de Renovación Nacional Francisco Eguiguren, destacó que la máxima autoridad del país no ha inflingido ninguna promesa y que se debe seguir trabajando por una opción mixta, para el manejo de los excedentes de los pensionados.

”El Presidente ha dicho fuerte y claro que el ahorro gracias al trabajo y al esfuerzo de los años, es de cada uno de los trabajadores de Chile. Y esa es una verdad enorme e indesmentible. Sin embargo, esto no se opone a que haya una instancia pública que administre ese 4%, lo que no excluye que además conviva con otras opciones privadas. No le tengamos susto a la libertad. No le tengamos miedo al hecho de que la gente elija”, dijo el diputado del distrito 5.

Críticas desde oposición

Los presidentes de las colectividades que componen el pacto Unidad para el Cambio, conformado por el Partido Comunista, Partido Progresista, Federación Regionalista Verde Social (FREVS), se refirieron también esta mañana a la Cuenta Pública, la cual catalogaron como populista y demagógica.

Esto debido a la cantidad de anuncios que según plantearon dificilmente podrán cumplirse durante su mandato: como el proyecto de tren rápido entre Santiago y Valparaíso; la construcción de un Metro en Concepción, un nuevo aeropuerto para Santiago y otras medidas que están recién en proceso de discusión como la reforma previsional y tributaria.

Jaime Mulet presidente de la FREVS comparó la Cuenta Pública con un reality show, por la decisión de transmitirlo en horario prime y catalogó como una ilusión las principales propuestas de Sebastián Piñera.

“Que el venda una ilusión, que es más bien eso, una ilusión, y no proyectos ni cosas concretas, da por hecho cambios y transformaciones profundas en circunstancias que son tan sólo proyectos de ley. Habla de una gran transformación de salud, una gran transformación previsional, una gran reforma tributaria, que están en plena discusión. Algo así como un programa de televisión, como un reality, como lo que fue en alguna manera la Cuenta de ayer”, manifestó.

En relación a la estabilidad laboral en la clase media la coalición concordó que no se presentaron soluciones que permitan disminuir la tasa de desempleos en el país, manteniendo el patrón que favorece a los privados. En este sentido se propuso aumentar la cobertura a la educación superior de un 60% a un 80%, aumentar el monto del pilar solidario en un 20%, incluso reducir a la mitad la dieta de parlamentarios y altos mandos, asegurando que están dispuestos a disminuir sus privilegios con el fin de destinar estos recursos a la clase media.

La autocrítica

Por su parte, el diputado por el distrito electoral 28 del Frente Amplio, pasó por la mesa de conversación de Estado Nacional de TVN, donde se defendió de las acusaciones del oficialmismo por ser “obstruccionistas” respecto a los proyectos que propone el Gobierno.

El parlamentario fue enfático en señalar respecto a lo anterior que “existe esa posición porque con el Gobierno tenemos visiones políticas diferentes lo que es totalmente legitimo. Y en las reformas que, quizás son más emblemáticas para este Gobierno, tenemos una postura política diferente por la cual fuimos electos”.

“Yo salí electo, y los diputados y diputadas del Frente Amplio salieron electos, defendiendo convicciones y un programa que es diferente al del Presidente Sebastián Piñera, y por lo tanto no solamente estamos en nuestro legitimo derecho de plantear una alternativa, y rechazar lo que no nos parece bien, sino que es nuestro deber con nuestros electores, porque por eso nos eligieron… Decirnos obstruccionistas es una caricatura que sólo contribuye a entrampar más el debate político”, añadió.

Finalmente, hizo una autocrítica respecto al “abandono” de la izquierda hacia la clase media y la pobreza.

“Como izquierda hemos abandonado y dejado de lado en nuestro discurso y acción a la clase media y a la pobreza en Chile que caracterizada multidimensionalmente, no solamente en términos de ingreso, equivale al 20 por ciento de la población. Nos hemos preocupado de manera excesiva, es necesario preocuparse de los grupos minoritarios y discriminados, quiero ser muy claro en eso hay que tener una preocupación por ellos, pero hemos centrado excesivamente nuestro discurso ahí”, postuló.

Sobre lo mismo, sentenció que “no nos hemos preocupado por unas mayorías ciudadanas que en particular hoy corresponden a las diferentes caracterizaciones de la clase media y la pobreza. No tenemos un discurso claro para ello, pero estamos en proceso de elaboración”.