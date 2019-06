Cuenta Pública: PR anuncia rechazo a reforma a las Pensiones

El presidente del Partido Radical Carlos Maldonado, junto al jefe de bancada Alexis Sepúlveda, manifestaron su rechazo a los conceptos emitidos por el Presidente Sebastián Piñera en su Cuenta Pública ante el Congreso, en relación la inclusión de órganos privados en la administración del 4% adicional de cotizaciones en el marco de la reforma a la Ley de Pensiones.

En ese sentido Maldonado afirmó que de acuerdo a la declaración hecha por la directiva y la bancada del PR previo a la votación de la idea de legislar, donde se plantearon una serie de exigencias al Ejecutivo para votarla favorablemente, no existen hoy condiciones para continuar con el proceso.

“La Bancada Radical el 14 de mayo planteó dos requisitos esenciales: ni un peso más para las AFPs y que un órgano público e independiente administre el 4% adicional. Cualquier matiz, cualquier letra chica, trampa o subterfugio para darle entrada a las AFPs u otro órgano privado para hacer negocios con el dinero de los trabajadores, va a contar con el rechazo del Partido Radical. Quiero que al Gobierno y al país le quede claro que nuestra posición es que el 4% sea administrado por un órgano público y no se sigan haciendo negocios con ese dinero de los trabajadores. El actual sistema de pensiones en Chile es un buen negocio para las AFPs, que obtienen importantes utilidades, pero un muy mal negocio para los trabajadores y pensionados, que obtienen pensiones extremadamente bajas”, afirmó.

El timonel radical fue enfático en advertir que no existe confianza con el Ejecutivo en torno a éste ni otros proyectos en los que busque acuerdos, pues “no creemos en las intenciones de unidad ni en la buena voluntad que manifiesta el Presidente, porque vemos que ese es un discurso vacío de contenido. En la práctica vemos que insiste en sus proyectos tal cual ingresan al Parlamento y además califica como antipatriotas a quienes no los apoyan. Su discurso de unidad y acuerdos es vacío y sin contenido real”.

“Nunca hemos negociado con el Gobierno como partido. En materia de pensiones lo que hicimos fue manifestar una exigencia clara y nítida, de que hubiera un órgano público que administre la cotización adicional, en nuestro caso eso no fue una negociación ni un acuerdo con el Gobierno, y le volvemos a decir que la votación del PR va a estar en contra si no se cumple dicha exigencia. No vemos buena fe ni real apertura del Presidente a entender que si tiene minoría en la Cámara y el Senado tiene que recoger las visiones de la otra parte, no tratar de imponer sus visiones mediante la insistencia mediática, los subterfugios o la letra chica”, sentenció.

En esa misma línea, el jefe de la bancada parlamentaria radical, diputado Alexis Sepúlveda, cuestionó el rol de los ministros involucrados en la tramitación de la iniciativa, asegurando que “con lo que ha señalado el Presidente ha dejado sin piso a los ministros Monckeberg y Blumel. No sé si ellos son interlocutores válidos para mantener conversaciones en torno a este proyecto, porque ellos dijeron A y hoy el Presidente dice B”.

“Sobre esa discusión que parece querer instalar el gobierno en torno a una supuesta libertad de elegir, creando un órgano público, pero que el cotizante tenga la libertad de escoger dónde poner esa cotización. Le quiero recordar al Presidente Piñera que los chilenos no tuvieron la posibilidad de discutir la reforma a las pensiones en libertad, porque se creó en dictadura. Cuando se crearon no hubo libertad para elegir, todos los chilenos fuimos empujados a cotizar en las AFPs. Y hoy no hay libertad tampoco, porque estamos obligados a cotizar en una AFP. Hoy no existe esa libertad, por lo que apelar a ese concepto cuando todos estamos obligados a cotizar en un sistema que no ofrece pensiones dignas, se transforma en un discurso falaz”, finalizó