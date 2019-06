Para el presidente de la Cámara la solución no es reducir parlamentarios

El presidente de la Cámara Baja, Iván Flores, aseveró que los problemas políticos del país no tendrán solución reduciendo el número de escaños en el Congreso, luego de que el Presidente Sebastián Piñera anunciara en su Cuenta Pública que introducirá un proyecto de ley para disminuir el número de senadores y diputados.

El proyecto de reforma constitucional confirmado por el Mandatario fue cuestionado desde la Corporación. Con el se pretende reducir de 155 a 120 el número de diputados y de 50 a 40 la cantidad de senadores.

Para el presidente de la Cámara Baja, Iván Flores (DC), “de nuevo volvemos a la cuestión accesoria, porque no se resuelven los problemas de la política disminuyendo el número de diputados y senadores, no se resuelven los problemas que tienen las instituciones achicándolas”.

Por su parte, el diputado del radical Alexis Sepúlveda cuestionó que “el Gobierno se ha enfrascado en disputas ideológicas y no se ha concentrado en la agenda que técnicamente puede avanzar en mejoras para el país. Este anuncio solamente va a desgastar tiempo, va a desgastar energía, y no mejora la economía del país, no mejora el funcionamiento del Congreso”.

El proyecto ha sido defendido por el ministro de Justicia, Hernán Larraín (UDI), quien fue senador durante más de dos décadas (1994-2018). A su juicio, la iniciativa permitirá “oxigenar nuestra política y dar más oportunidades de participación ciudadana”.

Agencia UNO