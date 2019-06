Cadem: Heraldo Muñoz es el político mejor evaluado de la ex Nueva Mayoría

La última encuesta Plaza Pública Cadem reveló que el político mejor evaluado de la ex Nueva Mayoría es el presidente del PPD, Herlado Muñoz, con un 55% de aprobación.

El ex ministro de Relaciones Exteriores es la única personalidad de la oposición que supera los 50 puntos porcentuales. Más atrás, le siguen Carolina Goic (48%), José Miguel Insulza (47%), Michelle Bachelet (46%), Ximena Rincón (46%), y Francisco Huenchumilla (45%).

En cuanto a las figuras peor evaluadas, encabezan este listado Guillermo Tellier (17% aprueba vs. 67% que desaprueba), Camila Vallejo (31% aprueba vs. 60% que desaprueba), Guido Girardi (27% aprueba vs. 58% que desaprueba), Ricardo Lagos Weber (38% aprueba vs. 51% que desaprueba), Alejandro Guillier (38% aprueba vs. 51% que desaprueba) y Daniel Jadue (37% aprueba vs. 51% que desaprueba).

Por otra parte, la Democracia Cristiana aparece como el partido más influyente de la oposición con un 26%, seguida por el PS (21%), junto al PDD (13%), el PC (7%), y el PR (4%).

Finalmente, la aprobación del Presidente Sebastián Piñera se mantuvo en 33%, el registro más bajo de su mandato, mientras que un 55% de la población desaprueba la gestión del mandatario, la cifra más alta de su segundo gobierno.

Agencia Uno