Fuad Chahín y acuerdo de pensiones con el Gobierno: "No es para la DC, es para el país"

El presidente de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahín, aseguró que no cortarán el diálogo con el Gobierno al manifestar que “valoramos que el propio Presidente de la República haya aclarado sus dichos y haya precisado que el acuerdo con la DC se va a cumplir“.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, Chahín aseguró que el acuerdo sobre la administración del 4% extra de cotización por parte de un ente público “no es para la DC, es para el país”.

“Es importante tener un sistema que tenga una lógica de inversión distinta, que pueda tener otras opciones y seamos capaces de incorporar un ente público que pueda competir indirectamente con las AFP”, señaló, y agregó que “creemos que es muy importante que sistema público entre en marcha y el día de mañana podamos tener una competencia por el 14%“.

“Si no lo creamos (un ente que administre las cotizaciones) y no le damos una oportunidad, vamos a seguir solo con una opción, que no le ha ido bien para el efecto de entregas buenas pensiones”, explicó el líder de la falange.

Por último, Chahín expresó ser partidario de que los cotizantes puedan elegir también en qué sistemas quieren estar: AFP o un sistema de componente solidario manejado por el Estado.