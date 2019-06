Florcita Motuda defiende su vestimenta: "Yo como artista busco las cámaras y me encanta"

El diputado Raúl Florcita Alarcón (PH) defendió el vestuario que decidió lucir durante la Cuenta Pública el 1 de junio en el Congreso. Además, aseguró que si le ponen restricciones de protocolo, no las acatará.

“Yo me siento con la libertad de ponerme lo que quiera. Un colega me preguntaba que por qué me daba vuelta por aquí y por allá, y le contesté que era porque soy un artista que participa en política. Yo como artista busco las cámaras y me encanta“, dijo Florcita Motuda.

Sobre su máscara de Batman, el parlamentario dijo que intentó representar “a todos los artistas, que se visten como artistas y tienen la libertad de vestirse como quieren, por supuesto”.

“Por eso cuando estaban votando la ley escénica, dije que tenían que venir más artistas, porque a veces parece que nos quieren echar. La que se tiene que ir es la gente que ya lleva 30 años de diputados, es una aberración“, agregó Florcita Motuda.

Durante este martes, un grupo de diputados, liderados por Diego Schalper (RN), enviaron una carta al presidente de la Cámara, Iván Flores (DC), para que se cumplan los “estándares básicos de respeto y solemnidad en lo referente al vestuario”.