Van Rysselberghe sobre las cotizaciones: "No me quiero ir a un ente estatal porque me va a cobrar"

La senadora Jacqueline Van Rysselberghe (UDI) aseguró que obligar a las personas cotizar en un ente estatal “pasa a ser un capricho ideológico totalitario”.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, la parlamentaria afirmó que para su partido es “una concesión gigante el generar un ente estatal, porque creemos que es absolutamente innecesario, porque vamos a gastar plata que podemos gastar en vivienda, en salud, educación, en la calidad de la vida de la gente”.

“Creemos que este ente es un capricho ideológico de la Nueva Mayoría, pero estamos dispuestos a ceder porque el Gobierno negoció eso”, agregó.

“Yo, personalmente, no me quiero ir a un ente estatal porque me van a cobrar, prefiero quedarme en mi AFP porque no me van a cobrar más”, dijo Van Rysselberghe.

“¿Por qué alguien va a tener el derecho de insultarte gratuitamente?”

Con la declaración “Cualquier patipelao se siente con derecho a insultar a quienes trabajan en el servicio público” que dio ayer, la senadora se convirtió en Trendign Topic en Twitter, algo que volvió a reiterar este miércoles.

“Es absolutamente cierto”, afirmó. “¿Por qué alguien va a tener el derecho de insultarte gratuitamente? No solo no corresponde, sino que es injusto”.

En esa línea, Van Rysselberghe señaló estar en desacuerdo con una rebaja de la dieta parlamentaria pues “el costo de ejercer un cargo público es altísimo. Si tú no tiene sueldo de mercado, finalmente no logras conseguir gente buena que pueda estar en el Gobierno, y eso es complejo”.

“No digo que no se pueda discutir, lo único que digo es que no caigamos en la tentación demagógica de llegar a una situación similar en la te tuvimos que resolver generando un acuerdo nacional”, como en la época del expresidente Ricardo Lagos, reflexionó.