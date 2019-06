Presidente de RN por Kast: "No hay una sola palabra de José Antonio criticando a la izquierda"

Esta mañana el presidente de Renovación Nacional (RN), diputado Mario Desbordes, cuestionó al ex candidato presidencial José Antonio Kast por sus críticas al Gobierno y Chile Vamos. En entrevista con El Mercurio, el ex candidato a La Moneda, aseguró que la administración del Presidente Sebastián Piñera no está cumpliendo con su programa.

Las palabras de Kast encontraron eco en la centroderecha, ya que Mario Desbordes salió en defensa de Chile Vamos y el Ejecutivo asegurando que “uno tiene que entender que el desafío de ser Gobierno es bien complejo y es muy fácil estar desde afuera”, puntualizó.

Lamentó los dichos del ex parlamentario de la UDI, “porque dedica una página completa a criticar a la centroderecha y al Gobierno y no hay una sola palabra de José Antonio criticando a la izquierda, a la oposición, ni una sola palabra”.

“Yo lo lamento mucho, ya que me parece que no ayuda el dedicarse a atacar y criticar a quienes se supone más o menos vecinos por último del sector”, expresó.

Sin embargo el parlamentario de RN dejó en claro que Kast “no es mi adversario”, pero resaltó que “yo creo que él equivocó el adversario en la entrevista de hoy. Lo equivocó y le hago un llamado a pensar bien quién es su adversario, su adversario no está acá”.

En cuanto a que algún militante de RN pueda emigrar al nuevo partido de Kast, Desbordes lo rechazó completamente. “No me parece bueno el que se busque crecer a costa de golpear o criticar a los que se supone los que podrían ser eventualmente los aliados”, subrayó.

Respecto a la posibilidad de que Kast pudiera entrar a la coalición en el caso de poder formalizarse como partido, el diputado Desbordes sentenció que “sería muy extraño que yo esté hablando de si va a entrar o no a Chile Vamos cuando él nos está criticando de la forma en que lo está haciendo hoy. Yo aprendí como a los 14 años que no es muy bueno sacar a bailar para que a uno no lo dejen con la mano estirada, no es bonito” concluyó el presidente de RN.

JLB/Aton Chile