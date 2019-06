J. A. Kast reitera la crítica al Gobierno: "Gobernemos de acuerdo a nuestro programa y no al de Guillier"

José Antonio Kast, líder del recientemente inscrito Partido Republicano, reiteró sus críticas al Presidente Sebastián Piñera y señaló que se debe gobernar según el programa de Gobierno y no de acuerdo al de la oposición.

En conversación con Emol TV, el exparlamentario afirmó que “gobernemos de acuerdo a nuestro programa y no de acuerdo al programa de Guillier”.

Además, consultado sobre si apoyaría nuevamente al Presidente Piñera en una futura elección, agregó que “claramente, la próxima vez voy a tener que tomar algunos resguardos”.

El ex candidato presidencial manifestó que “en general no me arrepiento, pero sí creo que el Presidente tiene que hacer algunos cambios para recuperar ese 25% de adhesión que las encuestas dicen que no está y que no se ha ido a la izquierda, están en nuestro sector, seguimos siendo mayoría, pero tenemos que darles señales claras”.