Encuesta CEP: 50% desaprueba la gestión del Presidente Piñera

La encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) de mayo arrojó que 50% de los encuestados desaprueba la forma en que el Presidente Sebastián Piñera está conduciendo su gobierno.

En tanto, el sondeo indica que 25% aprueba la gestión del Mandatario, mientras que 22% no aprueba ni desaprueba, y 3% no sabe / no contesta.

Además, un 66% de los encuestados creen que el actual gobierno ha actuado con debilidad y 65% cree que ha actuado sin destreza ni habilidad ante las presiones de instituciones, grupos o personas.

En cuanto a las evaluaciones en diferentes áreas, el Gobierno obtuvo varias notas rojas. La mejor evaluada es Transporte Público con un 3,7 y la peor evaluada es Pensiones con un 2,8.