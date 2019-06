Debordes responde a las críticas de la UDI: "Yo no sé cuál es la cuenta que sacan nuestros socios"

El presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, respondió ante las críticas de la UDI por cambio de gabinete, quienes alegaron que hubo un desequilibrio en favor de RN.

El diputado dijo que “RN no pidió el cambio de Gabinete. Por lo tanto, no tenemos por qué estar pidiéndole explicaciones al Presidente de la República. En el tema de los equilibrios, lo hemos dicho infinitamente que no nos interesa caer en este juego del cuoteo político”.

Desbordes aclaró que no va a estar en polémicas con la UDI ni entrar en peleas artificiales. “Chile Vamos no es la Alianza por Chile. Construimos una coalición distinta y yo no voy a recoger guante de esa lógica del perro y el gato”.

“Yo no sé cuál es la cuenta que sacan nuestros socios. Si RN tiene un ministro más, creo que no es el cálculo que hay que sacar. El Presidente hizo ajustes donde a él le pareció adecuado”, sentenció el parlamentario.

Agencia Uno