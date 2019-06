CPLT entrega propuesta anticorrupción a Piñera con más de 40 medidas

Esta semana el máximo representante del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, hizo entrega al presidente de la República, Sebastián Piñera, del documento “Acuerdo Nacional sobre Integridad Pública y Anticorrupción”, propuesta del Consejo que reúne más de cuarenta medidas en materia de probidad y transparencia en distintos ámbitos para servir de piso mínimo al debate que se iniciará sobre modernización de las instituciones tras conocerse una serie de irregularidades en entidades centrales para el sistema democrático.

Al respecto Jaraquemada afirmó que el objetivo del encuentro con el primer mandatario fue detallarle aspectos del trabajo realizado por el Consejo para la Transparencia y que aborda “una serie de problemas que vienen afectando en los últimos meses a instituciones relevantes para nuestra democracia, temas de corrupción, faltas a la probidad pública y que han profundizado una crisis de confianza”.

“Creemos que es una forma de colaborar en este llamado que hizo (el Presidente) en su cuenta pública de mejorar la calidad de las instituciones y la calidad de la política”, espetó el titular del Consejo.

El documento reúne, según explicó el máximo representante del CPLT, una serie de medidas planteadas en las cuatro agendas anticorrupción implementadas en Chile (1994, 2003, 2006 y 2015). Explicó que muchas de ellas no se concretaron con anterioridad porque no existía voluntad política o debido a que no estaban lo suficientemente maduras para concretar su implementación. Asimismo, el acuerdo incluye un barrido de experiencias internacionales, seleccionando aquellas que han evidenciado su utilidad y eficacia en otros países.

“Lo que estamos proponiendo es dar un salto cualitativo en términos de credibilidad de las instituciones para que la gente vuelva a confiar, y para eso necesitamos mejores y mayores estándares de transparencia y de probidad”, espetó el representante del CPLT.