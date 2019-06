Cambio de Gabinete: Diputados de RN responden a críticas de la UDI

Este sábado se realizó el Consejo Ampliado de la Unión Demócrata Independiente, donde entre otras cosas se habló sobre el cambio de gabinete realizado el viernes por parte del Presidente Sebastián Piñera. En dicha ocasión, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe manifestó que “será difícil dar vuelta la página”, pero además esto sumó declaraciones en Ahora Noticias de MEGA, donde manifestó que “nos sentimos no considerados, castigados. No entendemos muchos por qué”, señaló la presidenta de la colectividad, quien agregó que “somos un partido territorial, que le gusta la calle y que le gana a la izquierda. Nosotros queríamos aportar en eso y no entendemos por qué no nos dieron la oportunidad”.

Frente a estas declaraciones reaccionaron algunos parlamentarios de Renovación Nacional (RN), entre ellos el diputado Diego Schalper, quien manifestó que “si nosotros hubiésemos tenido un consejo directivo, el voto político hubiese sido muy sencillo: apoyamos a al Presidente de la República en sus decisiones. Todos los partidos de Chile Vamos tienen la posibilidad de plantear sus puntos de vista. A nosotros nos gustaría que esos planteamientos se hicieran puertas adentro”.

A su vez, el parlamentario RN, Francisco Eguiguren, señaló que “si hay alguien que ha tenido vocación de unidad, ha sido el presidente del partido, Mario Desbordes. Desde un principio él dijo que aquí íbamos a aceptar la decisión del Jefe de Estado, cualquiera esa fuese. Lo único que pide nuestro timonel es unidad, es tener ánimos de acuerdos, es resolverles los problemas a los chilenos. Por eso, nuestros adversarios no están acá, están afuera, ni siquiera al frente”.

En tanto, el diputado RN Sebastián Torrealba afirmó que “este Gobierno es el Gobierno de las soluciones, porque los chilenos estuvieron muchos años esperándolas sin encontrarlas. Ahora este Gobierno las tiene sobre la mesa y este año tenemos que enfocarnos en ejecutarlas. Esa es la misión que tenemos en Chile Vamos y, sobre todo, Renovación Nacional, ya que es el partido bisagra de la coalición oficialista”.

La diputada Paulina Núñez también indicó que “fue una decisión que el Presidente de la República tenía que tomar y nosotros desde Renovación Nacional dijimos antes de conocer este ajuste, antes de saber los nombres de los futuros ministros, que era una decisión que íbamos a apoyar. Hoy conocidos los nombres, por supuesto que vamos a respaldar la determinación que tomó el Jefe de Estado”.