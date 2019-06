Gobierno golpea la mesa a la UDI: "La lealtad va más allá de las personas o de un cargo"

Andrés Chadwick, ministro del Interior, se refirió en una extensa entrevista al último cambio de gabinete del Presidente Sebastián Piñera, hablando además del panorama político y económico actual.

En ese contexto, Chadwick se refirió a las críticas que recibió el ajuste ministerial por parte de su propio partido, la UDI, los que se sintieron defraudados con la mayor participación de personeros ligados a Renovación Nacional.

La presidenta de la colectividad Jacqueline van Rysselberghe indicó tras el comité político del partido que “cuando se genera una situación de esta naturaleza no es llegar y dar vuelta la página, hay afectos que se resquebrajan”, sostuvo, asegurando que “fue un momento duro, nosotros de verdad sentimos dolor de no poder ayudar en aquellas áreas donde somos fuertes” Ante ello, el secretario de Estado dijo a La Tercera que “primero, los gobiernos son cortos y el Presidente hace los cambios en el momento oportuno. No espera. Actúa y busca un equipo que tenga una combinación de experiencia y de potencialidades para el tiempo que viene. Lo segundo es que el Presidente tiene un compromiso y una enorme gratitud con Chile Vamos, porque ha sido una coalición leal, jugada, comprometida”.

Respecto a la “pataleta UDI”, dijo que “es mi partido y lo conozco mucho. La UDI ha expresado legítimamente su aspiración de tener un grado de mayor participación y presencia. Pero sé que la UDI comprende que quien tiene que tomar las decisiones para elegir a sus colaboradores más directos es el Presidente de la República. Y eso lo respetamos todos”.

¿No teme que la UDI se repliegue?, le preguntaron. “Estoy seguro de que más allá de estas expresiones legítimas, la UDI va a estar comprometida lealmente, porque es parte esencial de este proyecto. He sido UDI toda mi vida. La lealtad va más allá de las personas o de un cargo. Me equivocaría demasiado si ese no fuese el camino del partido”.