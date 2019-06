Cathy Barriga no descarta una candidatura presidencial: "Mañana veremos qué sucede..."

Cathy Barriga declaró estar “muy feliz y agradecida” por los resultados que obtuvo en las encuesta CEP. Entre los personajes políticos, la alcaldesa de Maipú destacó entre los mejores evaluados con 35% de evaluación positiva y 35% negativa, además de un 85% de conocimiento.

En entrevista con La Cuarta, Barriga dijo que “esto significa que nuestro trabajo la comunidad lo recibe bien y además trasciende los límites comunales, y me llena de orgullo que sea valorado de manera tan positiva”.

Consultada por si competirá para llegar a La Moneda por la UDI, la autoridad comunal no lo descartó de forma absoluta y dejó entrever una posibilidad.

“En mi vida vivo el presente y el día a día, y agradezco a la vida que hoy me permita vivir esta experiencia . Mi preocupación actual es mi comuna (…) La vida es un desafío hermoso y nunca he descartado nada, porque la vida me ha enseñado que con trabajo, esfuerzo y dedicación uno puede lograr todo lo que se propone”, dijo.

Al ser insistida por una definición, reiteró: “Hoy Maipú Renace (su elogan municipal), mañana veremos qué sucede…”.

Sin embargo, Barriga advierte que “yo soy de afectos y estoy donde me quieren”.