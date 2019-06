Sichel y antiguas críticas a Piñera: "Son tweets de hace más de diez años"

El ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel, se refirió a los cuestionamientos que surgieron desde el oficialismo luego de su nombramiento, pues le recordaron varios tweets de su autoría en los que criticaba al primer gobierno de Sebastián Piñera.

Al respecto, Sichel afirmó que “en el comité político tuvimos una excelente reunión, no hubo críticas sino al revés. Un espíritu de colaboración, de comunicación y básicamente hablamos mucho del segundo tiempo que viene hoy día y el reimpulso que tenemos que darle a la agenda que tenía el ministerio, por lo tanto, dentro de la coalición y del gobierno hemos tenido un espíritu colaborativo para seguir trabajando en conjunto”.

Sobre lo anterior, Sichel aclaró que “acabamos de tener una reunión larga con el Presidente, ayer fuimos a terreno, yo trabajé más de un año y medio en la Corfo y por lo tanto hemos tenido una muy buena relación. Esos tweets son de hace más de diez años”.

“Lo importante aquí es que mi trayectoria política es conocida y que uno de los grandes logros de este gobierno ha sido ampliar su base de apoyo en la clase media, en personas como yo, que hace más de diez años éramos opositores pero que durante los últimos cinco años hemos trabajado sistemáticamente”, sostuvo el ministro.

Por último, el exmilitante de la Democracia Cristiana aseguró que “uno de los principales desafíos es que la política deje de ser una lucha de barras bravas que tenemos en Twitter y se transforme en una forma de contribuir al desarrollo de las personas, a mejorar la calidad de vida de las personas y a construir grandes acuerdos para avanzar al desarrollo”.

“Esa es la invitación que me hizo el Presidente cuando entré a la Corfo hace un año y medio, eso ha sido mi compromiso notorio en este gobierno y es el compromiso que seguiré manteniendo hoy día no solo por el éxito del gobierno, no solo por la continuidad de este gobierno, sino porque aquí está en juego la vida de las personas, por lo tanto, la política tiene que ser una herramienta para mejorar la vida de las personas”, concluyó Sebastián Sichel.

Aton Chile