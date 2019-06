Mañalich: solicitud sobre financiamiento de ley del cáncer es "imposible"

Este martes la bancada de diputados de la Democracia Cristiana emplazó al Ministro de Salud, Jaime Mañalich, a otorgar financiamiento “real, claro y sin letra chica” a la Ley del Cáncer, que actualmente se tramita en el Senado.

Los parlamentarios de oposición solicitan que además de un aumento de recursos para la ley, su financiamiento no dependa de la discusión presupuestaria y queden asegurados en la normativa, según informa La Tercera.

La respuesta desde el Minsal no se hizo espera. En ese sentido, el ministro Mañalich calificó la solicitud como “imposible”, agregando que “cualquier gobierno que venga tiene la potestad de asignarle más recursos en cada proyecto de ley de financiamiento del sector público y no es pertinente, no ha ocurrido ni siquiera con el AUGE, que se asigne a una ley específica un presupuesto determinado y eso lo saben los senadores tan bien como yo”, dijo en el Congreso.

Además, el ministro insistió en que el proyecto “tiene los recursos comprometidos, todos sabemos que es así y vamos a discutir en la Comisión de Hacienda la pertinencia de esos recursos”.

En la misma línea, sostuvo que para él es “interesante este planteamiento de personas que dicen que quieren más recursos, no sabemos cuántos recursos, en qué se basan técnicamente esos recursos y creo que sería un acto de responsabilidad ciudadana que quienes piden más recursos para este proyecto dijeran claramente en qué fundamentan esta solicitud”, agregó.

Sin embargo, desde la DC la versión es muy distinta. Primero, el diputado Víctor Torres destacó hoy que el año pasado acompañaron a la senadora Carolina Goic a hablar con el Gobierno, donde “les entregamos una propuesta; el gobierno se comprometió a asumirlos pero, hasta el día de hoy, ha sido incapaz de resolver la gran duda que hay detrás de este proyecto, que es cómo se va a financiar”.

Por su parte, Pablo Lorenzini manifestó que “uno de los temas en discusión de la reforma tributaria es esta rebaja de impuestos a las grandes empresas, por más de 700 millones de dólares. Ahí está la respuesta: o del Gobierno o de los empresarios, en vez de bajar estos dos puntos que bajen la mitad, que es lo que hemos dicho nosotros, un punto para que no aleguen y los restantes millones de dólares podrían ir a financiar en integridad los 170 millones de pesos anuales que aquí se manifestaban”, dijo.

Agencia Uno