Mario Desbordes por críticas de la UDI: "Prefiero que el ministro Chadwick sea capaz de controlar a su hueste"

El presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, instó al ministro del Interior, Andrés Chadwick, a poner en orden en la UDI por las críticas que han hecho por el cambio de gabinete que decidió el Presidente Sebastián Piñera.

“La UDI ha sido clara en reclamar públicamente por el cambio de gabinete, criticando al Presidente, al Gobierno, a RN, a todo el mundo. Yo espero que esto termine. Ayer el ministro Chadwick pidió dar vuelta la página, lo que me pareció razonable”, dijo Desbordes en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura.

“Lamentablemente el diputado (Javier) Macaya (UDI) continúa con esta cuestión”, lamentó. Y agregó que, con las últimas declaraciones de él, “quiete tapar un poco el escándalo que hizo el jueves y viernes”.

Otras de las críticas de la UDI vino del senador Víctor Pérez. Por ellas, Desbordes los calificó como “cobarde”. “Él podría perfectamente decir todo lo que dijo el fin de semana de cara a las personas a las que critica. Eso es lo que uno hace cuando uno está bien formado, pero no lo hizo. Sin embargo, desató su furia contra la vocera de Gobierno durante el fin de semana y yo no debí usar ese término (“cobarde”), al menos no en la radio”, dijo.

“Yo prefiero que el ministro Chadwick de una vez por todas conduzca esto y sea capaz de controlar a su hueste”, apuntó el líder de RN.

“Ayer pidió que se diera vuelta la página. A los dos o tres minutos el jefe de bancada (UDI) y pupilo del exsenador Chadwick, que es de cuando Macaya inició su carrera, lo primero que hace es romper el supuesto acuerdo que había desde hace diez minutos. El único que cumplió es RN”, sentenció Desbordes.