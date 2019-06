Marcelo Díaz por irregularidades en el padrón del PS: "Me cansé de tanta hipocresía"

El diputado Marcelo Díaz pidió que se haga una auditoría total al padrón electoral del Partido Socialista (PS), luego de que un reportaje de Canal 13 denunciara que en la comuna de San Ramón existen irregularidades entre los militantes, como algunas figuras inscritas relacionadas con narcotráfico.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, Díaz manifestó que “lo peor que podemos hacer es negar la realidad. Estamos frente a un proceso (elecciones internas) que tiene muchas irregularidades, tremendas anomalías”.

Según el diputado, hace mucho tiempo que se ha reclamado para revisar el padrón, pero que las autoridades del PS siempre han repetido que “no se puede”.

“A todos les seducía mucho ese padrón electoral tan abultado que podía definir una elección. Yo ya me cansé de tanta hipocresía. Escucho a senadores disparándoles al mensajero, diciendo que aquí hay una operación para dañar el partido, y yo les digo ‘¿de verdad no se dan cuenta que el daño al partido es hacer la vista gorda con esto?"”.

Díaz aseguró que “ese padrón hay que intervenirlo y limpiarlo” y que “en San Ramón no es que haya un Partido Socialista independiente, es la captura clientelar”.

“A mí no me ven a convencer que esos 4 mil y tantos inscritos son todos gente que voluntariamente y autónomamente concurrió a inscribirse en el partido porque siente una adhesión a nuestros principios. Esta es una construcción artificial de unos votos para incidir y controlar, no solo la comuna y la región, sino que el PS completo“, apuntó.