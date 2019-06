Senador Quintana critica al ministro Mañalich: "Su estilo es de otra época"

Lleva apenas una semana como nuevo ministro de Salud y Jaime Mañalich ya protagoniza su primera polémica. Las declaraciones que realizó sobre quienes solicitan mayor financiamiento para la Ley Nacional del Cáncer sacaron ronchas en la oposición.

Según el ministro, la petición de las organizaciones y algunos parlamentarios es “imposible”, recalcando que “quieren más recursos, no sabemos cuántos recursos, en qué se basan técnicamente esos recursos y creo que sería un acto de responsabilidad ciudadana que quienes piden más recursos para este proyecto dijeran claramente en qué fundamentan esta solicitud”.

Ante eso, el presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), señaló que “creo que no es el tono que debe emplear un ministro; el ministro Mañalich asumió hace unos días jactándose de su estilo, y la verdad es que su estilo es de otra época”.

En la misma línea, Quintana cree que Mañalich “tiene que pedirles disculpas a las familias”, pues aseguró que con sus declaraciones demuestra “una grave indolencia hacia las familias” de pacientes afectados con la enfermedad.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud, el senador socialista Rabindranath Quinteros, manifestó que “con esa actitud, la verdad de las cosas es que no vale la pena dialogar con él. Estamos pensando seriamente en no dar el quorum cuando venga a la Comisión de Salud”, manifestó, en alusión a no permitirle el ingreso al ministro a las sesiones de la comisión.

Por último, y en un tono irónico, la senadora Carolina Goic corrigió al ministro, quien dijo que los financiamientos de todas las leyes deben discutirse cada año en la Ley de Presupuesto, y que por eso era “imposible” darle un financiamiento fijo a la Ley del Cáncer.

“Ministro, no se enrede con declaraciones. Haga bien su pega: artículo 24 de la Ley Ricarte Soto; financiamiento permanente, $100 mil millones anuales”, declaró Goic.

Agencia Uno