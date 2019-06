Increpan a ministra Cubillos en el cementerio: "No fueron capaces de respetar ni siquiera un lugar de recogimiento"

Este domingo la ministra de Educación, Marcela Cubillos, fue increpada por una profesora mientras visitaba el Cementerio General de Santiago.

“Miren con quién me encuentro en el cementerio, quien nos ha anulado todo este tiempo, quien no le importa la educación pública, quien no pone siquiera cara de vergüenza por dejar a los profesores anulados”, le criticó la docente Inés Tapia, quien también grabó el encuentro.

“Aquí está la Cubillos , la displicente, la que no tiene herramientas ni competencias”, agregó.

Hoy me encontré con quien en tres semanas de paro no habíamos podido ver, la displicente CUBILLOS! #RenunciaCubillos pic.twitter.com/So8ZuW58jj — Inés Tapia (@InsTapia1) June 23, 2019

Más tarde la ministra, a través de su cuenta de Twitter, escribió que “fui sola hoy al Cementerio General y fue triste encontrarme con profesores que no fueron capaces de respetar ni siquiera un lugar de recogimiento y silencio”.

Fui sola hoy al Cementerio General y fue triste encontrarme con profesores que no fueron capaces de respetar ni siquiera un lugar de recogimiento y silencio. Esa violencia e intolerancia es la que daña nuestra educ pública y NO puede tener cabida en la formación de nuestros niños — Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) June 23, 2019

El Colegio de Profesores va por una cuarta semana de paralización de actividades y han criticado reiteradamente a la ministra de Educación por no participar directamente de las reuniones para destrabar el conflicto.