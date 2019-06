Jacqueline van Rysselberghe por J.A. Kast: "Es bueno porque hay un partido más a la derecha que la UDI"

Luego de agitadas semanas para la UDI, la líder del partido Jacqueline van Rysselberghe afirmó que “se dio vuelta la página” luego del cambio de gabinete realizado por Sebastián Piñera. Y en cuanto al nuevo liderazgo de J.A. Kast lo único que le interesa es que no dañe el sector. “Y si quiere entrar a Chile Vamos no hay problema”.

En entrevista con El Mercurio la líder gremialista sostuvo que la irrupción del Partido Republicano es marginal. “Incluso es bueno, porque hay un partido más a la derecha que la UDI” , dijo.

“A nosotros nos da lo mismo lo que José Antonio Kast haga. Si quiere entrar a Chile Vamos no hay problema. Si no quiere, tampoco. Lo único que nos interesa es que no haga daño, porque eso significa pavimentar el camino a la izquierda”, señaló.

En cuanto a la molestia de su partido con el Presidente luego del cambio de gabinete Rysselberghe señaló que se dio por superado sin embargo alertó que no debería volver a ocurrir y debieran mantenerse los equilibrios dentro de la coalición.

“Lo que pasó no es bueno ni para el Gobierno ni para la UDI. Lo ideal es evitar que vuelva a pasar, y para eso es necesario entender porqué pasó”.

En cuanto al nombramiento se Sebastián Sichel en el Ministerio de Desarrollo Social dice tener muy buena opinión de él y cuenta con el apoyo del partido, sin embargo reconoce que a la UDI le “habría encantado liderar el Ministerio de Desarrollo Social. Pero si no es así y el Presidente tomó una opción distinta, queremos poder cooperar”.

Ya que según Rysselberghe son el corazón del Gobierno. “Cuando un partido es leal, como ha sido la UDI, uno logra ser el corazón del Gobierno de todas maneras. Cuando los otros partidos de repente han tenido posiciones más críticas, la UDI ha estado firme al lado del Gobierno, y así uno empieza a ser la piedra angular del mismo Gobierno”, declaró.