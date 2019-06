Marcelo Díaz: "El Partido Socialista vive una lenta y trágica agonía"

El diputado y apoderado de la lista de Maya Fernández en el Partido Socialista, Marcelo Díaz, se refirió a la crisis que vive el partido, además de la respuesta de la directiva frente a las irregularidades que se vivieron en las elección internas.

En el programa de TVN, Estado Nacional, el parlamentario manifestó que esta “es una crisis muy profunda, muy severa, y efectivamente se está jugando (el PS), no su extinción, pero sí su lenta y trágica agonía. Eso es lo que yo creo que enfrentamos”.

En cuanto a las elecciones internas, muy cuestionadas, Díaz recordó que “el mismo día de la elección, nosotros dijimos que Maya Fernández había sacado la primera mayoría individual, y que la otra lista había sacado más votos. Queríamos ir al Comité Central, a plantear que es bueno que Maya Fernández encabece el partido. Como nosotros tenemos un sistema de elección tipo parlamentario, el Comité Central puede a cualquiera de sus 110 integrantes”, explicó.

En ese sentido, agregó que “nuestro objetivo no era que las impugnaciones fueran a cambiar el resultado, era elecciones limpias. Acabar con una cultura que está en todos los partidos, en que a veces no cuadran las mesas, y se dejaban de lado o se arreglaban políticamente”.

Por eso, Díaz recalcó que “jamás hemos dicho que es una elección fraudulenta, lo que hemos dicho es que no es irrelevante que haya un 46% en el primer escrutinio que no cuadre, no es irrelevante que no conozcamos las actas de escrutinio”.

Con respecto a la situación que se vive en San Ramón, donde votaron personas que habían sido expulsadas por nexos con el narcotráfico, Díaz sostuvo que “esto le hace un enorme daño al partido. Pero lo que yo vi es que entre el primer reportaje y el segundo se metió la cabeza a la tierra como un avestruz, y no se hizo lo que había que hacer, porque era muy grande ese botín electoral”, agregando que “por eso no se hizo lo que había que hacer”.

Tras la acusación de Camilo Escalona, de que él ha contribuido a un “linchamiento” al Partido Socialista, Díaz sostiene que “es al revés. Lo que ha permitido el linchamiento público fue la inacción de la dirección, que tenía una mayoría abrumadora, y que ante nuestras propuestas, de la minoría, de auditar, de intervenir, de suspender, se escudó siempre en que la ley no lo permitía. Pero aparece el segundo reportaje, y sin mediar cambio legal alguno, por arte de magia, nuestras propuestas son viables”.

Al ser preguntado por la legitimidad de Álvaro Elizalde para liderar la colectividad, Díaz indicó que “yo creo que el Partido Socialista debe reflexionar sobre quién es la persona, hombre o mujer, más habilitado para sacar al partido de esta crisis. Yo tengo la convicción de que ese no es Álvaro Elizalde. Pero, yo no soy miembro del comité central, no soy el que vota”.