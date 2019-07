RN y Evópoli critican a la UDI por acusar "molestia" por nuevo subsecretario

En Renovación Nacional (RN) y Evolución Política (Evópoli) respaldaron al presidente Sebastián Piñera por la designación del nuevo subsecretario de Redes Asistenciales tras la salida de Luis Castillo y criticaron a la UDI ante sus reclamos contra el Gobierno acusando que se genera desafección en el partido hacia La Moneda.

Los otros integrantes de Chile Vamos reaccionaron ante los dichos de la senadora y presidenta UDI, Jacqueline van Rysselberghe, quien manifestó la molestia del gremialismo por la nueva designación y que sólo el Jefe de Estado se lo comunicara por teléfono.

“Las lealtades se construyen (…) y resulta que tiene que ser no solo horizontal, sino que también del gobierno con los partidos. Nosotros vamos a seguir actuando lealmente, porque la UDI es un partido leal, es un partido de gobierno y tenemos conciencia de eso, pero se produce cierta desafección al interior de la UDI. A lo mejor él es un estupendo profesional, pero nos habría encantado ser parte de la decisión”, comentó Van Rysselberghe en entrevista con el diario “La Tercera”.

El senador de Evópoli, Felipe Kast, calificó como un “triste espectáculo” descontento de la presidenta de Van Rysselberghe. El congresista sostuvo que el Jefe de Estado fue escogido democráticamente y tiene la facultad para designar a quien él estime conveniente.

“Todo el respaldo al Gobierno y al presidente en su decisión. Damos un triste espectáculo cuando por la prensa aparecemos reclamando porque a mi no me consideraron en un determinado puesto”, dijo Kast.

En esa línea, el jefe de bancada de Renovación Nacional, Alejandro Santana, sostuvo que efectivamente los partidos del conglomerados pueden proponer nombres, pero la decisión es del Mandatario. “No suena bien lo que plantea la presidenta de la UDI, no es bueno plantear que no fueron consultados, porque no hay ninguna obligación para hacerlo”, afirmó.

El diputado de la UDI, Patricio Melero, respaldó a la senadora Van Rysselberghe, asegurando que ella quiso transmitir “el interés de la UDI de participar en las decisiones del Gobierno, lo que es muy distinto a co-decidir con el Presidente los nombramientos de confianza, jamás hemos pretendido eso”.

La senadora gremialista manifestó su descontento por no ser parte de la elección del nuevo Subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, quien es simpatizante de la UDI, tras la polémica salida de Luis Castillo.