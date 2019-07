Cadem: Joaquín Lavín supera a Beatriz Sánchez como preferencia presidencial

La encuesta Cadem, correspondiente a la segunda semana de julio, arrojó que el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, lideró como preferencia presidencial para ser el próximo presidente de Chile.

Ante la pregunta “¿Quién le gustaría que fuera la o el próximo presidente de Chile?”, la autoridad comunal obtuvo 9%, 3 puntos más respecto a enero. Le sigue Beatriz Sánchez con 8%, quien bajó 3 puntos.

Les siguen Michelle Bachelet 5% (-1pts), José Antonio Kast 5% (-2pts), Daniel Jadue 3%, Felipe Kast 2%, Manuel José Ossandón 1%, Heraldo Muñoz 1%, Evelyn Matthei 1%, Ximena Rincón 1% y Jorge Sharp 1%.

Sin embargo, aún el 51% no sabe o no responde, porcentaje alineado con la cantidad de chilenos que no participaron en las últimas elecciones presidenciales.

Ante la pregunta “¿Quién cree que será el próximo presidente/a de Chile”, independiente de la preferencia personal, Lavín volvió a a liderar con 13% de las respuestas. Le siguen, Beatriz Sánchez (7%), Michelle Bachelet (6%) y José Antonio Kast (5%).

Asimismo, consultados sobre el mejor ministro para ser candidato presidencial, la lista es liderada por Andrés Chadwick con 12%. Le sigue Alberto Espina (10%), Cecilia Pérez (9%), Alfredo Moreno (7%), Marcela Cubillos (7%), Gonzalo Blumel (3%), Gloria Hutt (3%) e Isabel Plá (2%).

Aprobación de personajes políticos

Joaquín Lavín continúa como el personaje político con mayor aprobación (75%, +3pts), la imagen de la expresidenta Bachelet mejora 8 puntos alcanzando 54%, quedando posicionada en el segundo lugar.

Les siguen Heraldo Muñoz (52%), Evelyn Matthei (51%) y Carolia Goic (50%), además de Gabriel Boric, Beatriz Sánchez y Jorge Sharp, quienes también obtuvieron el mismo porcentaje.