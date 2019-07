Diputada Ossandón propone pagar deuda histórica con aumento de jubilaciones

La diputada RN Ximena Ossandón hizo un llamado al Gobierno, a sus pares legisladores y al mundo político en general para que el Estado ponga fin al drama que viven miles de profesores que llevan más de tres décadas luchando por la restitución de los dineros de la llamada “deuda histórica”.

La diputada, autora de un proyecto de resolución aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados en noviembre pasado, busca que los 62 mil profesores vivos, afectados económicamente por el traspaso desde el Ministerio de Educación a los municipios, sean reparados a través del aumento en sus jubilaciones.

“Los profesores se están muriendo y seguimos echándonos la culpa de quién es la responsabilidad y por qué no se les ha pagado lo comprometido. Ya se murió la mitad. ¿Estamos esperando que se muera la otra mitad? Terminemos con esta inmoralidad que nos debe avergonzar a todos, independientemente de los colores políticos ”, aseguró la legisladora.

Ossandón, que además es profesora de inglés, ha recogido las inquietudes del Departamento de Profesores Jubilados de Chile y ha planteado que la reparación se haga efectiva a través de un aumento en el monto de las jubilaciones de los 61.994 profesores, cifra que de acuerdo a los registros que maneja el Mineduc y el Colegio de Profesores, son los afectados por la situación.

”He conversado con la Dirección de Presupuesto y con el subsecretario de Educación y es un tema que debe seguir analizándose, más allá de la huelga de profesores. Me parece en todo caso que este tema hay que abordarlo de una vez y por eso he conversado este asunto con gran parte de la Cámara de Diputados”, indicó.

“Los profesores perjudicados se están muriendo y una buena forma de ayudarlos además en su período final de la vida es aumentarle sus jubilaciones, porque ya esta altura no parece viable el pago de otro modo. Es darle a esta gente un poco de alivio en el período final de sus vidas. Tengamos piedad con ellos”, añadió.

El 2008, la Cámara ya había resuelto el pago de un bono entre 10 y 15 millones de pesos a 84 mil profesores, además de un aumento en sus sueldos vigentes, pero finalmente el gobierno de turno no accedió al acuerdo.

Por eso la propuesta de aumentar las jubilaciones ahora es, para la diputada, “una idea realista, perfectamente posible y que podría ser paulatina”.

“Lo que yo he conversado con los profesores jubilados es que el aumento podría ser entre 50.000 y 100.000 pesos y a mí me parece que como sociedad debemos plantearnos hacer el esfuerzo. Quizás no se pueda realizar de una vez, pero podríamos pactar un aumento escalonado”, concluyó.

Aton Chile.