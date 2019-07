Ministro Blumel: "En octubre la reforma previsional tiene que estar aprobada"

El ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, se mostró confiado con la votación de la reforma previsional en la comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados que se dará este miércoles.

Pese a que el Partido Socialista (PS) y el PPD desconocieron un supuesto acuerdo con el Gobierno sobre la materia, Blumel confía en el acuerdo sostenido con la Democracia Cristiana (DC) y algunos parlamentarios del Partido Radical (PR).

“Nosotros hemos venidos cumpliendo afirme todos los compromisos que hemos tomado, porque queremos que se apruebe cuanto antes la reforma”, afirmó en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura.

“Hay diputados en la oposición que no se van a sumar a ningún acuerdo. No quieren acuerdo, no más. Simplemente van a rechazar el proyecto porque es un proyecto propuesto por el Gobierno. Esa no es una actitud constructiva”, apuntó el ministro.

Además, el secretario de Estado planteó la hoja de ruta de la reforma. Al ser aprobada en la comisión de Trabajo, pasará a la comisión de Hacienda, luego a la sala de la Cámara Baja y “en octubre este proyecto tiene que estar aprobada”. “Así podemos empezar a apagar mejores pensiones a partir del mes de enero del próximo año”, explicó.

Sobre el financiamiento del proyecto, Blumel dijo que aún es parte del debate. Lo que propone el Ejecutivo “es que los primeros años se financie con recursos fiscales” y que, si en el futuro hubiese financiamiento a partir de los fondos de las personas, esta sería bajo la supervisión de la Superintendencia de Pensiones.

“No es necesaria una triple comisión, porque esta es una opción de financiamiento para resguardar la autonomía, pero nada obsta que en el futuro se siga financiando con recursos fiscales“, manifestó.