Pamela Jiles confiesa tener encuentros sexuales con su pareja "en horario de colación"

Pablo Maltés no es solo la pareja de Pamela Jiles, con quien adoptó a dos niños. También es su asesor comunicacional en su rol de diputada por el Partido Humanista, asociado al Frente Amplio.

En una extensa entrevista con The Clinic, le consultaron a la parlamentaria si es complicado trabajar con su “marido”. Y ella, en seco, respondió: “Yo no tengo marido”.

Al corregir que es su “pareja”, Jiles aconsejó no tener relaciones labores con alguien tan cercano: “Es horrible, no lo hagan. Ya no me soporta, ni yo a él. Y no podemos separarnos porque tenemos seis hijos, dos nietos, y porque es mi tutor político, mi jefe de gabinete, mi chofer, mi masajista, mi cómplice y todo…”.

Jiles declaró que estar siempre juntos con Maltés es “¡Atroz! ¡Asfixiante! Pero hay algo rescatable y muy práctico: ponte tú, si estoy en el hemiciclo a las once de la mañana y me dan esas ganas irresistibles de amar…“.

“¿Tienen encuentros sexuales en horario de trabajo?”, le preguntaron. La diputada respondió: “En horario de colación. Como te dije, yo siempre combativa, nunca incombativa”.