Senadores DC piden una sesión especial por emergencia de corte de agua en Osorno

La senadora Ximena Rincón, a nombre de la bancada DC, anunció que pedirán una sesión especial para revisar en forma urgente la legislación sobre las responsabilidades de las empresas sanitarias, en el marco de la crisis que afecta a Osorno.

“Lo que está viviendo Osorno me parece de la mayor gravedad, porque tras seis días sin agua la empresa Essal no responde. Desde el 14 de julio el alcalde Jaime Bertín ha pedido que se decrete estado de catástrofe, para poder gestionar de manera rápida y oportuna los recursos que se necesitaban para responder a la demanda de agua, pero no se hizo”, indicó la parlamentaria.

En ese sentido, Ximena Rincón lamentó la respuesta que se dio por parte del encargado del Comité Operativo de Emergencia (COE), intendente de Los Lagos, Harry Jürgensen, en orden a que el decreto de estado de catástrofe no era necesario.

Asimismo, la senadora DC explicó que tienen el deber de revisar la legislación en esta materia y de analizar las responsabilidades de la empresa, sobre todo cuando no hay posibilidad de compensación a los clientes.

“Necesitamos abordar el tema desde un punto de vista legislativo, pero también desde una mirada operativa, y nuestros comité va a pedir una sesión especial para poder escuchar a las autoridades desde el punto de vista del manejo de la crisis“, explicó.

“Además, para ver cuáles pueden ser las soluciones legislativas, respecto de las responsabilidades de las empresas sanitarias y cómo nos hacemos cargo de la continuidad del servicio y las compensaciones”, concluyó.

Aton Chile