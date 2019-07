José Antonio Kast promete sacar estatua de Salvador Allende si llega a La Moneda

El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, se sumó a las críticas de la UDI contra la ministra de las Culturas, Consuelo Valdés, por un decreto que declaró un terreno del MIR como “monumento histórico”.

A través de su cuenta de Twitter, el político escribió que “por supuesto que lo encuentro inaceptable y que sea iniciativa de este Gobierno es aún más inaceptable. ¿Pero qué ha ganado la UDI reclamando en el Comité Político? Nada. Son reclamos que nunca han servido para nada”.

“Si tenemos el privilegio de llegar al gobierno, yo les prometo que vamos a deshacernos de todos los monumentos y homenajes a esos terroristas. Además, como lo prometimos, sacaremos el escritorio, los cuadros y la estatua de Allende, no más homenajes a quienes destruyeron el país“, agregó.

El documento, que fue publicado en el Diario Oficial el 6 de julio, está firmado por la secretaria de Estado y hace referencia a un conjunto de vienes ubicado en Panguipulli, en la Región de Los Ríos. Entre esos terrenos está el “Sitio de Memoria Retén de Carabineros de Neltume (…) único vestigio material del Destacamento Guerrillero Toqui Lautaro entre 1980 y 1981, implementado por el MIR”.

La ministra Valdés se desmarcó de la polémica, asegurando que fue el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) quien tomó la decisión en diciembre de 2017. “Como ministra no tengo bajo la actual ley de monumentos facultades para rechazar un acuerdo realizado por el CMN, aún cuando no lo comparta. No tramitar este acuerdo significa caer en notable abandono de deberes”, indicó.

