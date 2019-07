Diputado Tucapel Jiménez por proyecto de pensiones: "A mí no me pautea la DC"

Con molestia reaccionó el diputado del PPD, Tucapel Jiménez, debido a las declaraciones de Gabriel Silber, quien aseguró que sí hubo un acuerdo entre la Democracia Cristina, el Partido Socialista y el Gobierno para aprobar el Consejo Administrador de Seguros Sociales (CASS), en el marco de la discusión del proyecto de pensiones en la Comisión de Trabajo.

“El diputado Silber, a quien estimo, confirmó que hubo acuerdos previos con el PS, incluso con la participación de un senador, lo que genera un manto de dudas respecto a lo que realmente ocurrió. Además, me parece impresentable que anuncie que están asegurados los votos favorables del PPD y del PS en la Sala. Quiero dejar en claro que tengo admiración y grandes amigos en la DC pero a mí no me pautea Gabriel Silber ni la DC”.

El parlamentario enfatizó en que “para mí nunca existió acuerdo. Mi abstención fue un voto de confianza a las promesas que hizo el gobierno en la Comisión de Trabajo para mejorar el proyecto, por eso dije que mi voto final va a ser en la Sala, pero con esto me quedan serias dudas”.

Debido a esta poca claridad, el diputado Jiménez decidió no asistir a una reunión de coordinación que está programada para mañana lunes con los jefes de bancada del PPD, PS y PR, además de diputados y técnicos del área.

“Al parecer el presidente de la DC también se cree el líder del PPD y del PS. Es súper extraña e indignante la posición que ellos están tomando, porque una cosa legítima es buscar acuerdos, y otra es creerse dueño de los acuerdos y de las voluntades de las personas”, manifestó Tucapel Jiménez.

El legislador llamó a aclarar esta situación, añadiendo que “lo único que va a conseguir la DC con esta actitud, es que al final del día se produzca más división que unidad”.

Finalmente, el parlamentario indicó que “el PPD debe tener su propia propuesta, la cual debe contener una gran diferencia entre el Consejo Administrador de Seguros Sociales (CASS) y las AFP, de manera que los chilenos y chilenas puedan elegir. Quienes creen sólo en el mercado, puedan seguir en la AFP y quiénes creemos en la solidaridad y en que el Estado debe jugar un rol, podamos optar por un organismo público, solidario, tal como existe con las isapres y Fonasa”.

Aton Chile.