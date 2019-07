Jadue cuestionó a Bachelet por no informar de golpes que ella apoyó en Venezuela

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), respaldó el análisis que hizo su partido al informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, sobre Venezuela y la cuestionó porque la ex Mandataria de Chile “no dijo nada de los intentos de golpe que ella apoyó”.

“Tanto en su primer como segundo Gobierno, los cancilleres de la Presidenta Bachelet atentaron contra la democracia y contra el proceso venezolano. Nada distinto se podía esperar de un informe de la ex Presidenta Bachelet”, sostuvoJadue en entrevista con La Tercera.

Según el jefe comunal, mientras Bachelet estuvo en La Moneda contando con el apoyo del PC, él fue leal con el Gobierno, sin embargo, “en el tema de relaciones internacionales me enfrenté siempre a su gobierno no solo por Venezuela, sino que por Palestina, Honduras, Colombia, por el doble estándar que estos gobiernos tuvieron”.

Por lo que Jadue considera como “inaceptable que el informe de Bachelet no diga nada de los intentos de golpe que ella apoyó. Es inaceptable que un informe no hable de toda la violencia de la oposición, que no mencione el castigo colectivo al cual está siendo sometido el pueblo venezolano desde el exterior, por las sanciones económicas”.