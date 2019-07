PPD pone condiciones para llegar a acuerdo en reforma de pensiones

Solidaridad intergeneracional y equidad de género. Esos son los dos puntos en los que el PPD insistirá para llegar a un acuerdo que permita aprobar una reforma al sistema de pensiones. El partido de oposición espera que el Gobierno acceda a estos puntos “fundamentales”.

“Hay que tener solidaridad intergeneracional. Esto quiere decir que el 4% que ha sido acordado no basta. Nosotros creemos que tiene que ser un 5,5% y que el 1,5% adicional se utilice para solidaridad intergeneracional, es decir, para que suban las pensiones de la clase media en el breve plazo, probablemente hasta en un 20% si concordamos ese 1,5 adicional”, dijo el presidente del PPD, Heraldo Muñoz.

En la misma línea, agregó que “un segundo componente es la Equidad de Género, las mujeres no pueden seguir pagando la brecha que hay entre hombres y mujeres, y tenemos varias propuestas en la materia . Si no hay Equidad de Género, no estamos dispuestos a conversar con el Gobierno para votar su proyecto”, dijo.

Por otro lado, el timonel del PPD aseguró que el Consejo Administrador de los Seguros Sociales (CASS) tiene todavía muchas falencias, las que espera sean corregidas en las nuevas instancias donde se discutirá el proyecto en el Congreso.

“En primer lugar, no apuesta a las inversiones de largo plazo. En segundo lugar, no está contemplada la facultad que administre directamente inversiones. De modo que este CASS tiene muchas debilidades que deben ser corregidas”, afirmó Muñoz.

Por último, Muñoz considera que es necesario que también se discutan sobre “las ganancias abusivas” de las AFP, “independientemente que lo hagan bien o mal”. Esto, porque “si lo hacen mal, el que paga es el afiliado, no la empresa. De modo que aquí hay una cuestión que hay que abordar”, comentó.

Agencia Uno.