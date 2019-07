Sociólogo Eugenio Tironi sobre José Antonio Kast: "Es un peligro un Kast en Chile"

El doctor en sociología Eugenio Tironi, quien fue el primer director de la Secretaría de Comunicaciones al retorno de la democracia, expresó su visión sobre la política en una entrevista a The Clinic.

En este contexto, Tironi afirmó que: “No me identifico con ningún referente político en particular. Me identifiqué durante un largo tiempo con la Concertación”.

Sobre el alcalde Joaquín Lavín y posible candidatura afirmó que: “En este mundo personas como Lavín calzan tan bien, porque no me propone un gran cambio, ni refundar nada, me ofrece aceitar esta maquinita que es tan delicada para que sea un poquito mejor. Me da una mano. Es rápido, es flexible, es horizontal, es empático”.

“A mí me habría gustado que Lavín fuera de izquierda, así como a otros les hubiera gustado que Lagos fuera de derecha… La izquierda tiene que poner atención a las cosas que más enervan a la ciudadanía, como los rasgos oligárquicos de la sociedad chilena, que los tiene y muchos, y que van en contra de lo que estamos hablando”, siguió comentando.

Por otra parte, sobre José Antonio Kast comentó que: “¡Es un peligro un Kast en Chile, por cierto! Buscan estos personajes carismáticos, icónicos, que ofrecen un mito nacional, a veces xenófobo, que azuzan ciertos fantasmas como los migrantes y en base a eso encuentran mecanismos perversos para reconstruir la unidad perdida”.